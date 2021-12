Bomba di neve tra Veneto, Friuli e Trentino: Dolomiti sommerse, pianura ‘graziata’ dalla pioggia [FOTO]

MeteoWeb

La giornata dell’Immacolata non ha portato neve solo al Nord Ovest, ma anche le regioni del Nord Est sono state interessate da accumuli importanti e le città, anche in collina, sono state coperte da un manto candido, come è possibile vedere nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le cui immagini arrivano dal Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. In particolare a Feltre la neve ha ha raggiunto i 30 cm di accumulo, mentre a Sospirolo si sono raggiunti i 15 cm.

Il Veneto, in particolare, è stato sferzato da neve e pioggia per l’intera giornata, anche se il previsto blitz invernale non si è verificato nelle città di pianura. Un 8 dicembre freddo, con vento da nord, e neve anche copiosa nelle aree in quota, da Cortina ad Asiago. Piste di sci aperte, anche sull’Altopiano vicentino dei Sette Comuni, ma senza assalti degli sciatori, dato il maltempo e la scarsa visibilità sui tracciati. Fiocchi bianchi in montagna dai 400 metri di quota in su, ma in alcuni fondovalle più riparati e quindi freddi è nevicato anche a quote più basse.

La pianura, invece, è stata ‘graziata’ per via del fatto che la neve era mista a pioggia, soprattutto nel vicentino, mentre nelle altre zone pianeggianti è caduta solo la pioggia, ma con livelli pluviometrici tali da non causare problemi alla viabilità su strade e autostrade: 58mm di pioggia sono caduti a Jesolo, 41mm a San Giovanni Ilarione, nel veronese, 40mm a Recoaro Terme.