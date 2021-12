Brasile, devastanti inondazioni e frane hanno sommerso ampie aree nello stato di Bahia: vittime e tanti danni – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Parti dello stato di Bahia, nel nord-est del Brasile, hanno ricevuto forti piogge da metà novembre 2021, che negli ultimi giorni sono sfociate in devastanti inondazioni. Almeno 5 persone sono morte e centinaia di case sono state danneggiate da inondazioni e frane in diversi comuni (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Il comune di Itaberaba ha subito i danni peggiori. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza locale il 10 novembre. In un periodo di 48 ore, Itaberaba ha registrato oltre 300mm di pioggia, che è l’equivalente della pioggia che normalmente cade in tutto il mese di novembre.

Ulteriori inondazioni hanno causato gravi danni il 27 novembre 2021. Decine di abitazioni sono state danneggiate e 2 persone sono morte. Le autorità locali hanno segnalato 44 famiglie rimaste senza casa e altre 103 persone colpite.

Più di recente, le parti meridionali dello stato hanno subito forti piogge, in particolare il comune di Itamaraju, dove sono morte 3 persone e almeno sei case sono crollate dopo una frana avvenuta l’8 dicembre. La Protezione Civile ha affermato che 2.152 persone in 538 case sono state esposte al rischio di frane nell’area.

Quando i fiumi Gado Bravo e Jucuruçu hanno rotto gli argini il 7 dicembre, terribili inondazioni hanno travolto la città di Jucuruçu. Centinaia di case sono state inondate e i residenti sono stati evacuati a causa dei danni provocati dalle inondazioni e della minaccia di frane. Il governo stima che più di mille persone siano state colpite dall’alluvione e abbiano dovuto lasciare le proprie case.

Dopo le forti piogge della fine del 7 dicembre nei comuni di Teixeira de Freitas e Porto Seguro, alcuni edifici sono crollati ma fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Tuttavia, una persona è rimasta ferita dopo il crollo di una parte di un edificio a Eunápolis. Nel frattempo, nel comune di Prado, le strade sono state interrotte dalle inondazioni nelle zone costiere, lasciando isolati circa 5.000 residenti di Cumuruxatiba. Le autorità di Itamaraju e Porto Seguro hanno dichiarato lo stato di emergenza locale. Il governatore dello stato Rui Costa ha promesso aiuti e soccorsi alle vittime e ha dispiegato squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e militari nelle aree colpite.

Una frana ha causato la morte di un lavoratore a São José do Acácio, distretto di Engenheiro Caldas, nella regione orientale di Minas. Paulo Sérgio dos Santos, 48 ​​anni, stava lavorando nel retro di una casa quando è stato sepolto da un grande volume di terra che è scivolato da un’altezza di 9 metri, secondo i Vigili del Fuoco.