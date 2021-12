Calabria sotto shock: poliziotto stroncato da malore improvviso, è il secondo nelle ultime 36 ore

MeteoWeb

La Calabria è sconvolta da una nuova tragedia che colpisce le forze dell’ordine: stasera è deceduto improvvisamente un giovane poliziotto in servizio presso il Commissariato di Siderno (Reggio Calabria). L’agente stava facendo jogging sul Lungomare di Locri, quando si è sentito male. Per lui non c’è stato nulla da fare. E’ il secondo poliziotto a morire in Calabria nelle ultime 36 ore: ieri mattina era deceduto in Ospedale a Cosenza il 34enne Antonio Trotta, agente della Divisione anticrimine della Questura di Catanzaro, colpito da un malore domenica scorsa allo stadio Ceravolo del capoluogo regionale durante la partita di serie C tra i calabresi e il Foggia.