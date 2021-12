Il vortice polare assedia il Nord America: California sommersa dalla neve, record in Sierra Nevada [FOTO]

MeteoWeb

Un’irruzione artica è protagonista in queste ore negli USA occidentali: le temperature sono precipitate verso valori gelidi e rovesci di neve stanno interessando il Nord/Ovest del Paese.

La catena montuosa californiana della Sierra Nevada ha registrato finora questo mese (dato aggiornato a ieri) ben 5,13 metri di neve, il livello più alto mai raggiunto a Dicembre da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1970.

Le rilevazioni sono state condotte al Passo Donner, a est di Sacramento, dal Central Sierra Snow Laboratory della University of California.

Dicembre 2021 è considerato anche il 3° mese più nevoso in assoluto in California (in testa alla classifica figura Gennaio 2017, con 6,04 metri di neve).