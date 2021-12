Canarie, l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja è ufficialmente conclusa: “è durata 85 giorni e 18 ore”

MeteoWeb

Il giorno di Natale ha portato la notizia che tutti gli abitanti di La Palma, isola delle Canarie, si aspettavano: dopo oltre tre mesi di intensa attività vulcanica, l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja è stata ufficialmente dichiarata conclusa. “E’ durata 85 giorni e 18 ore, oggi il comitato scientifico può dirlo: l’eruzione è finita”, ha annunciato Julio Perez, direttore del piano di emergenza vulcanica delle Canarie (Pevolca) durante una conferenza stampa.

L’eruzione ha provocato grandi colate di lava, forti esplosioni ed emesso grandi quantità di gas vulcanici in questi tre mesi di attività. L’eruzione non ha causato feriti o morti, ma ha distrutto 1.345 case, oltre a scuole, chiese, centri sanitari e infrastrutture per l’irrigazione delle fattorie.