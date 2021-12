Capodanno: per il cenone 99 euro a famiglia, balzo del 52% rispetto allo scorso anno

MeteoWeb

Vola la spesa a tavola per il cenone di fine anno che, con una media di 99 euro a famiglia, mette a segno un balzo del 52% rispetto allo scorso anno: è quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ in vista del 31 dicembre, secondo la quale oltre 8 italiani su 10 (83%) festeggiano nelle case per prudenza o necessità.

Un budget più alto forse anche per l’impossibilità di festeggiare in piazza e in discoteca per l’entrata in vigore delle misure anti contagio. A tavola saranno in media 6,3 persone, contro le 3,7 dello scorso anno, lontano dalle 9 pre-pandemia. Esclusa invece nel 78% delle case la presenza di persone non vaccinate tra gli invitati nonostante i rapporti di amicizia o parentela. Quanto ai festeggiamenti fuori casa, secondo la ricerca solo il 14% andrà al ristorante, dividendosi tra locali di fascia alta, trattorie e osterie, agriturismi, pizzerie o altri tipi di attività, mentre il 3% deciderà all’ultimo momento. Un numero ridotto rispetto alle aspettative iniziali per il 30% di disdette “last minute” che hanno fatto scendere le prenotazioni al di sotto dei periodo pre pandemia.