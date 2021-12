Carne suina contaminata richiamata dal mercato: rischio di listeriosi in caso di consumo

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna due avvisi di richiamo per altrettanti lotti di prodotto a base di carne suina ritirati dal mercato. Nello specifico si tratta di “Toba ca la mama acasa“, a marchio Marcel, commercializzato da Danubiana Group srl e prodotto in Romania. Il prodotto in questione, contaminato da Lysteria monocitogenes, è venduto in confezioni da circa 480grammi, ecco i numeri di lotto richiamati:

lotto n°004121121, data di scadenza 01-01-2022

lotto n°004091121, data di scadenza 29-12-2021

Chi avesse già acquistato il prodotto non deve consumare ma riconsegnare al punto vendita.