Una favola triste con un finale tragico: chi era la Principessa Sissi, protagonista della serie tv in onda da stasera

MeteoWeb

Dopo aver battuto tutti i record d’ascolto al suo esordio in Germania, stasera debutterà anche in Italia la serie–evento “Sissi“, su Canale 5, in prima serata.

La serie ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre: è incentrata sulla figura resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.

Dal primo film muto del 1920 alla serie-evento che oggi ne racconta la storia – in chiave moderna, con un grande budget, girata on field tra Baviera e Baltico -, i protagonisti sono due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico.

Chi era la Principessa Sissi: Imperatrice a 16 anni, morta pugnalata al cuore da un anarchico italiano

Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nata a Monaco di Baviera il 24 dicembre 1837, era quarta dei dieci figli del duca Massimiliano Giuseppe e di Ludovica di Baviera.

A soli 16 anni divenne Imperatrice sposando l’altrettanto giovane Francesco Giuseppe d’Austria, suo cugino, dal quale ebbe quattro figli.

La bellezza dell’imperatrice divenne quasi proverbiale, e fu sempre molto invidiata per la sua posizione sociale e per il suo aspetto. Col passare del tempo, però, proprio il suo aspetto fisico divenne un’ossessione: se ne occupava con una cura maniacale, arrivando addirittura a mangiare il minimo indispensabile pur di riuscire a mantenere una linea perfetta.

La sua bellezza fu in seguito considerata “eterna” solo perché dopo i trent’anni non si fece mai più fotografare.

Diversi e gravi lutti famigliari la colpirono facendola cadere in uno stato depressivo quasi perenne, in particolare dopo il suicidio del figlio ed erede al trono Rodolfo, evento che la portò ad abbandonare la cura del suo corpo e a smettere di indossare abiti sontuosi. Prese quindi a vestirsi solo di nero e in maniera sobria.

Il 10 Settembre 1898, durante una visita a Ginevra, la 61enne Elisabetta venne uccisa dall’anarchico italiano Luigi Lucheni, che la pugnalò al cuore con uno stiletto.

La principessa Sissi fu seppellita a Vienna nella cripta dei Cappuccini, a fianco del marito e dell’amatissimo figlio.