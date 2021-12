Chi nasce in inverno vive più a lungo: un nuovo studio spiega perché

MeteoWeb

Una persona nata in estate ha un’aspettativa di vita inferiore rispetto a una persona nata in inverno: è una delle principali conclusioni di uno studio condotto da Jose M. Pavía e Josep Lledó, del Dipartimento di Economia Applicata dell’Università di Valencia. Inoltre, la ricerca ha indagato anche sull’impatto che il calcolo delle aspettative di vita e delle probabilità di morte e sopravvivenza avrà sulle compagnie assicurative e sui sistemi pensionistici.

Lo studio si intitola “Stima degli effetti combinati dell’invecchiamento e della stagionalità sul rischio di mortalità: un’applicazione alla Spagna” ed è stato pubblicato su una delle riviste più prestigiose al mondo, il Journal of the Royal Statistical Society.

I ricercatori hanno concluso che una persona nata in estate ha circa tre mesi in meno di aspettativa di vita rispetto a una nata in inverno, dopo avere analizzato più di 180 milioni di eventi demografici e studiato le probabilità di morte o sopravvivenza per ogni età e trimestre, tenendo conto conto il trimestre dell’anno in cui ogni persona è nata. Ciò perché le persone che compiono i compleanni in inverno hanno in comune il fatto che i loro tre trimestri precedenti sono meno duri rispetto alle persone che compiono gli anni in qualsiasi altro trimestre. Questo effetto è simile sia negli uomini che nelle donne. Pertanto, la probabilità di morire non dipende solo dall’età, ma anche dal trimestre dell’anno in cui si nasce.

Un altro risultato della ricerca è legato all’età dell’individuo. In generale, per un’età specifica, più vicino è il prossimo compleanno, maggiore è l’incidenza della mortalità. Questo fatto ha delle eccezioni, come negli anni dell’adolescenza e soprattutto per i neonati. In quest’ultimo gruppo, i miglioramenti in medicina hanno ridotto significativamente la mortalità infantile (nel primo anno di vita): tuttavia, sebbene sia diminuito, lo studio rivela che la probabilità di morire nelle prime ore e nei primi giorni è ancora significativa. Ad esempio, la probabilità di morire in Spagna nel primo quarto di vita è simile a quella di un uomo di 65 anni o di una donna di 70 anni.

Pertanto, secondo i ricercatori, “le aspettative di vita e la probabilità di morire/sopravvivere non dipendono solo dall’età della persona, ma anche dal periodo dell’anno in cui compie gli anni, il che ha implicazioni, ad esempio, nella gestione dei sistemi pensionistici e per le compagnie assicurative“.

L’inverno è, per la maggior parte delle fasce d’età, la stagione in cui si registra una maggiore mortalità, legata soprattutto alle condizioni meteorologiche. Maggiore è l’età, maggiore è l’effetto dell’inverno sulla mortalità: ciò vale sia per gli uomini che per le donne. Le uniche differenze evidenti tra i sessi sono per gli uomini di età compresa tra 20 e 30 anni: in questo caso l’intensità della mortalità è più elevata in estate, legata principalmente all’aumento dei comportamenti a rischio dei giovani durante le vacanze.

Gli scienziati hanno analizzato un quadriennio (2005-2008) di un database composto da microdati della popolazione della Spagna, fornito dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE), che comprendeva nascite, morti e migranti registrati nel Paese in quegli anni. Inoltre, hanno sviluppato nuove tabelle di vita e tabelle trimestrali.

Come si afferma nella ricerca, “la metodologia seguita nello studio consente di costruire, senza richiedere calcoli complessi e costosi, indicatori di mortalità (e in particolare tabelle di mortalità) con intervalli inferiori all’anno“. Pavía e Lledó spiegano che “affrontare questo tema offre nuove opportunità per migliorare la gestione delle pensioni, della pianificazione pubblica e dei piani assicurativi, con possibili ripercussioni sui sistemi pensionistici pubblici e sulla competitività e gli equilibri delle compagnie assicurative, dove i calcoli, fino ad oggi, vengono eseguiti con cadenza annuale“.