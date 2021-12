Covid, Chiara Ferragni e Fedez annunciano sui social: “siamo positivi ma stiamo bene”. Contagiati anche 2 big dello sport mondiale

MeteoWeb

“Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi“: lo hanno annunciato sui social Chiara Ferragni e Fedez con un video. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini non si sa come per ora sono negativi“. “Motivo per il quale indossiamo mascherine in casa tutto il giorno e non possiamo mantenere distanza dovendoli accudire“, ha spiegato Fedez. “Siamo asintomatici e stiamo tutti bene, la nostra priorità è che i bambini stiano bene,” ha confermato la coppia, che ha effettuato la terza dose lo scorso 14 Dicembre.

Il Coronavirus ha colpito anche due big dello sport mondiale che hanno entrambi annunciato la loro positività sui social: si tratta di del tennista russo Andrey Rublev, e della sciatrice Mikaela Shiffrin.

“Sono attualmente a Barcellona e purtroppo sono risultato positivo. Mi sono messo in isolamento e rispetto tutti i protocolli sotto la supervisione dei medici. Sono vaccinato e mi sto preparando per la Atp Cup e gli Australian Open. Ora ho bisogno di riprendermi, andrò a Melbourne solo quando sarà sicuro per tutti,” ha affermato il 24enne.

Rublev ha partecipato al torneo esibizione di Abu Dhabi insieme con Rafa Nadal e il canadese Shapovalov, entrambi attualmente positivi.

“Purtroppo sono risultata positiva al Covid-19,” ha annunciato Mikaela Shiffrin. “Fortunatamente sto bene. Lienz mi mancherà, auguro il meglio alle mie compagne di squadra. Ci vediamo nel 2022“. La 26enne statunitense, leader di coppa del mondo era la grande favorita del gigante di domani e dello slalom di mercoledì sulla Schlossberg.

Positivo al Covid anche Bobo Vieri: lo ha annunciato su Instagram la moglie Costanza Caracciolo, che ha rivelato come l’ex bomber sia stato costretto a trascorrere il giorno di Natale separato dalla sua famiglia. “In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… purtroppo il nostro @christianvieri si è beccato il virus“. “Pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte.. mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!!!“, ha concluso l’ex velina.