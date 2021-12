Clima: a Milano l’Autunno 2021 è stato più caldo della norma [DATI]

MeteoWeb

Con una temperatura media di +15,8°C, superiore di nove decimi rispetto alla corrispettiva media del cosiddetto ‘Clino’ (Climatological Normal, il periodo di riferimento utilizzato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale per descrivere le condizioni climatiche di un determinato luogo), quello che si è appena concluso è stato un autunno più caldo della media a Milano. La stagione, che chiude anche l’anno meteorologico (compreso tra il 1 dicembre 2020 e il 30 novembre 2021), conferma la generale tendenza all’aumento delle temperature in atto nel capoluogo lombardo: è quanto emerge dalle rilevazioni della Fondazione Omd (Osservatorio meteorologico Milano Duomo), in particolare della stazione meteo di Milano Centro presso la sede centrale dell’Università degli Studi.

Da un punto di vista termometrico, i mesi che compongono il trimestre autunnale hanno avuto caratteristiche molto differenti tra loro. Con +22,4°C medi, settembre è stato di ben due gradi più caldo del corrispettivo Clino, con una seconda decade caratterizzata da valori particolarmente elevati. Ottobre, con una media di +15°C, ha avuto un andamento altalenante, con fasi più fredde, specie agli inizi della seconda decade, e situazioni decisamente più miti. Nel complesso è stato solo di un decimo superiore al corrispondente valore Clino. Novembre, caratterizzato da un inizio più fresco, si è concluso con una temperatura media di 9,9 °C, superiore di sei decimi a quella del Clino. La temperatura più elevata a Milano Centro (+30,8°C) si è verificata il 13 settembre; nel primo mese dell’autunno meteorologico vi sono stati ben 14 notti tropicali, cioè giornate con temperatura minima superiore ai 20°C (dal 2 al 15 settembre): secondo il Clino 1991-2020 il numero medio di notti tropicali, a settembre, dovrebbe essere di 3,6.

La minima più bassa (+2,9°C) si è rilevata invece il 29 novembre; quattro giorni prima, il 25, è stata registrata invece la massima più bassa (+8,1°C). Non ci sono stati giorni di gelo (giornate con temperatura minima inferiore a 0°), né tantomeno giorni di ghiaccio (giornate in cui la temperatura si mantiene al di sotto dello zero per tutto il giorno). Anche a livello precipitativo vi sono state significative differenze fra i tre mesi. In linea con il periodo di riferimento settembre ha registrato 101,5 mm (96,7 mm quelli del Clino) ma occorre evidenziare che oltre la metà di questi millimetri (52,4 mm) sono caduti nella sola giornata del 16 settembre e altri 30,8 mm il giorno 26. I primi quindici giorni del mese, invece, sono stati caratterizzati da assenza di precipitazioni. Ottobre si è concluso con un cumulato di precipitazioni inferiore alla norma (59 mm contro i 93.4 del Clino 1991-2020); di questi, ben 44,7 si sono verificati nella sola giornata del 4 ottobre (giornata in cui vi è stata anche attività temporalesca a Milano). Le precipitazioni si sono concentrate nei primi e negli ultimi giorni del mese; la fase centrale è stata per lo più caratterizzata da condizioni di tempo stabile, salvo il transito di una veloce perturbazione intorno al 21, che a Milano non ha però comportato fenomeni di rilievo. Decisamente più piovoso novembre che con 144,5 mm supera di oltre trenta millimetri il corrispondente valore Clino; in tutto il mese si sono verificati 11 giorni di pioggia (viene definito ‘giorno di pioggia’ un giorno in cui si registra almeno 1 mm di precipitazione), la media Clino è di 8.4.