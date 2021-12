Clima: gli effetti sul riscaldamento a breve e lungo termine del metano possono influenzare l’efficacia in termini di costi delle politiche di mitigazione in agricoltura

MeteoWeb

“La breve vita atmosferica del metano ha importanti implicazioni per la progettazione di politiche globali di mitigazione del cambiamento climatico in agricoltura”, si legge in uno studio pubblicato sulla rivista Nature, in cui viene evidenziato “come le diverse valutazioni del metano rispetto alla CO₂ influenzino la scelta delle politiche di mitigazione in agricoltura e, di conseguenza, influenzino il contributo del settore all’ulteriore riscaldamento globale”.

“La nostra ricerca sottolinea il fatto che le metriche di contabilizzazione delle emissioni hanno un impatto sulle opzioni politiche di mitigazione del clima. Questa domanda merita un’ulteriore analisi all’interno del processo del 6° Rapporto di Valutazione dell’IPCC e diventerà sicuramente più importante poiché la quota di emissioni agricole post-2030 aumenterà poiché la decarbonizzazione diffusa inizierà rapidamente a ridurre le emissioni di altri settori che attualmente dominano. Convenzionalmente, l’impatto di un determinato settore sul clima viene valutato attraverso le sue emissioni annuali di gas serra, tipicamente aggregate e riportate nel GWP100 (potenziale di riscaldamento globale in 100 anni). Tuttavia, a causa della caratteristica di breve durata del metano, le emissioni (cumulative) di CO₂ e del GWP100 non riflettono necessariamente in maniera corretta il riscaldamento implicito, soprattutto in scenari di mitigazione rigorosi”, scrivono i ricercatori.

Nello studio, sono stati utilizzati tre diversi modelli economici agricoli per esplorare come gli effetti di riscaldamento del metano a breve e lungo termine possono influenzare l’efficacia in termini di costi delle politiche di mitigazione e delle transizioni alimentari.

I risultati della ricerca mostrano che “la scelta di una particolare metrica per il potenziale di riscaldamento del metano è la chiave per determinare le opzioni di mitigazione ottimali, con metriche basate su impatti a breve termine che portano a una maggiore riduzione complessiva delle emissioni. Inoltre, la promozione di diete a basso contenuto di carne è più efficace nel ridurre le emissioni di gas serra rispetto alla tassazione del carbonio quando le politiche di mitigazione si basano su metriche che riflettono il comportamento a lungo termine del metano”. “Una combinazione di rigorose misure di mitigazione e cambiamenti nella dieta potrebbe raggiungere livelli sostanziali di riduzione delle emissioni, aiutando a invertire il contributo dell’agricoltura al riscaldamento globale”, scrivono i ricercatori.

“La riduzione delle emissioni di metano dall’agricoltura può avere un effetto di riscaldamento negativo, come rivelato quando si utilizza la metrica del GWP. A questo proposito, la diminuzione dei tassi di emissione di metano ha, in termini di impatto climatico complessivo relativo alle temperature attuali, lo stesso effetto dell’assorbimento di CO₂ o delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio. Ciò potrebbe consentire un certo margine di manovra nella progettazione di pacchetti di politiche climatiche e valutare se alcune emissioni possano in definitiva essere considerate compatibili con gli obiettivi climatici. Tuttavia, questo effetto dipende dallo scenario e non si applica necessariamente all’agricoltura in generale quando si considerano tutti i gas serra. La nostra analisi mostra che le emissioni agricole totali contribuiranno a un ulteriore riscaldamento globale, indipendentemente dal regime dei prezzi del carbonio e dal livello dei prezzi del carbonio”, si legge nello studio.

“Concentrarsi specificamente sull’effetto a breve termine del metano porterà a riduzioni ancora maggiori delle emissioni di metano, ma avrà impatti più gravi sul sistema agricolo in termini di prezzi e indici di produzione. L’impatto delle diete a basso contenuto di proteine ​​animali come opzione di mitigazione dipende fortemente dal contesto in cui si verifica questa tendenza. La riduzione del consumo e della produzione di carne contribuirà notevolmente alla stabilizzazione del clima e diventerà una potente tecnologia di mitigazione se il prezzo del carbonio è moderato”, riporta lo studio.

“I nostri risultati evidenziano, oltre alle semplici emissioni e agli effetti di riscaldamento, l’impatto differenziale dei vari livelli di tassazione del carbonio e dei cambiamenti nella dieta sul settore agricolo. La tassazione del carbonio ha in generale l’effetto maggiore sulle emissioni, ma con l’aumento dei livelli del prezzo del carbonio, gli impatti economici negativi sul settore agricolo in termini di minore produzione continuano ad aumentare, mentre ulteriori riduzioni delle emissioni sono relativamente piccole. Di conseguenza, gli incentivi per la mitigazione agricola dovrebbero sfruttare tutte le opzioni tecniche di riduzione fattibili, ma anche affrontare con attenzione gli effetti di consumo specifici a livello regionale”, concludono i ricercatori.