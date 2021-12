Continua il dispiegamento del telescopio James Webb: aperto il flap che aiuterà a mantenere l’orientamento in orbita – VIDEO

MeteoWeb

Continua il dispiegamento del rivoluzionario e attesissimo telescopio spaziale James Webb, lanciato il 25 dicembre dallo Spazioporto europeo nella Guyana francese. Poco dopo le 15 (ora italiana) di oggi, giovedì 30 dicembre, il team di Webb ha completato il dispiegamento del flap posteriore dell’osservatorio in un processo che ha richiesto circa otto minuti.

Questo flap aiuterà a ridurre al minimo il consumo di carburante che gli ingegneri dovranno utilizzare per tutta la vita di Webb, contribuendo a mantenere l’orientamento dell’osservatorio in orbita. Quando i fotoni della luce solare colpiscono la grande superficie dello scudo solare, eserciteranno una pressione sullo scudo solare e, se non adeguatamente bilanciata, questa pressione solare causerebbe rotazioni dell’osservatorio.

Proprio come l’albero di una nave deve essere messo in posizione e il sartiame stabilito prima che la nave spieghi le vele, queste strutture saranno presto tutte a posto affinché si apra lo scudo solare argentato di Webb.

We just successfully deployed our aft (back) momentum flap, which helps balance pressure from solar radiation on Webb's sunshield, much like a trim tab helps stabilize a boat or plane! ⛵ ✈️ Sail on, Webb! https://t.co/mY5CEFzm3T #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/CVAzB6wFhP — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 30, 2021

Intanto l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che collabora insieme all’Agenzia Spaziale Canadese (CSA) alla missione della NASA, ha rilasciato il video del momento in cui il telescopio si è separato dal razzo Ariane 5 nel giorno del lancio. 69 secondi dopo la separazione dal lanciatore, è avvenuto con successo con il dispiegamento dell’array solare. L’ESA spiega che “grazie alla traiettoria di lancio estremamente precisa di Ariane 5, l’array solare di Webb è stato in grado di dispiegarsi subito dopo la separazione da Ariane 5, catturando la luce solare per alimentare l’osservatorio”. L’Agenzia Spaziale Europea ha diffuso il video di questo passaggio cruciale della missione di Webb ripreso da una telecamera prodotta dalla società irlandese Réaltra Space Systems Engineering.

Webb è il più grande osservatorio di scienze spaziali dopo Hubble, il telescopio lanciato nel 1990, ed è stato progettato per rispondere a domande mai risolte sull’Universo. Gli scienziati si aspettano da Webb scoperte rivoluzionarie in tutti i campi dell’astronomia, dalla formazione di stelle e pianeti, alla nascita delle prime galassie nell’Universo primordiale.

