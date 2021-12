Conto alla rovescia per il lancio del potente telescopio James Webb: l’ESA catturerà i suoi primi segnali

MeteoWeb

Il telescopio più potente mai lanciato nello Spazio a breve prenderà il volo e l’Agenzia Spaziale Europea sarà presente per catturare i suoi primi segnali.

Il telescopio spaziale James Webb è in fase di realizzazione da quasi 30 anni, frutto di una collaborazione tra ESA, NASA e l’agenzia spaziale canadese (CSA) per far luce sulle origini del cosmo.

Il lancio di Webb è previsto su un lanciatore Ariane 5 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese non prima del 24 dicembre. Viaggerà su una traiettoria di fuga diretta verso la sua destinazione a più di 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Come parte della rete di collaborazione Estrack dell’ESA, l’antenna di 10 metri a Malindi in Kenya stabilirà il primo contatto dalla Terra con la neonata missione, che nel gergo delle comunicazioni spaziali rappresenta l’importantissima “prima acquisizione del segnale”.

Un segnale comunica migliaia di parole

Il “primo messaggio” di Webb sulla Terra apparirà come un picco di onde radio su un monitor presso l’antenna di terra di Malindi: le prime “parole” del telescopio Webb.

A questo segnale iniziale seguirà un flusso di informazioni per comunicare agli operatori lo stato del veicolo spaziale dopo le fatiche del lancio, e allo stesso tempo sarà possibile, per il team dell’ESA presso il Centro Operativo dell’Agenzia in Germania, trasmettere comandi e informazioni importanti sulla missione al Controllo della Missione Webb della NASA.

La rete globale di stazioni di terra dell’ESA con gli “occhi puntati al cielo”, nota come Estrack, è in una posizione privilegiata per garantire questo collegamento vitale. Con un diametro di 10 metri e un puntamento relativamente agile, l’antenna di Malindi viene utilizzata dall’ESA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per il lancio e per le prime fasi di una missione, quando un lanciatore o un satellite si muovono abbastanza rapidamente nel cielo ancora vicino alla Terra.

La posizione della stazione all’equatore è ideale per lanci effettuati dallo spazioporto europeo a Kourou nella Guyana francese. Il lancio da questa posizione fornisce ai lanciatori una spinta supplementare trasmessa dalla velocità di rotazione della Terra. Sebbene il sistema di messa in orbita dei satelliti per la ritrasmissione dei dati della NASA, il Tracking and Data Relay Satellite System (sistema satellitare di inseguimento e ritrasmissione dati, TDRSS), sia in grado di comunicare con le missioni appena lanciate, solo le antenne di Terra come quelle dell’Estrack dell’ESA e della Deep Space Network (rete dello spazio profondo) della NASA possono fornire informazioni importanti agli ingegneri di navigazione che saranno necessarie il giorno del lancio, in particolare le misurazioni angolari, della distanza e della velocità.