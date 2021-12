Coronavirus, la nuova mappa epidemiologica ECDC: solo 5 regioni italiane in giallo

MeteoWeb

E’ stata pubblicata la nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che riporta la situazione epidemiologica in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.

Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi, risulta in rosso ormai gran parte dell’Europa, escluse Spagna e Italia dove resistono poche regioni in arancione. In Italia passa in rosso scuro anche il Veneto (insieme a Valle d’Aosta, Friuli-Venezia-Giulia e la provincia di Bolzano). In arancione nel nostro Paese resistono ancora Umbria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Quasi tutta l’Europa centrale e orientale risultano in rosso scuro.