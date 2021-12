Coronavirus, la nuova mappa epidemiologica ECDC: tutta in Italia in rosso e rosso scuro

MeteoWeb

E’ stata pubblicata la nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che riporta la situazione epidemiologica in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.

Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi, l’Italia è tutta in rosso e in rosso scuro.

Sono in rosso Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; tutte le altre regioni sono in rosso scuro.

La scorsa settimana resistevano in giallo solo Puglia, Molise e Sardegna.

Anche l’Europa è in rosso o rosso scuro, le fasce che segnalano la maggior circolazione di SARS-CoV-2, salvo la Romania, quasi tutta in giallo, mentre Bucarest, che è rossa, e la regione meridionale dell’Oltenia, che è verde, l’unica in tutta Europa.