Coronavirus, la nuova mappa epidemiologica ECDC: solo Sardegna, Puglia e Molise in giallo

E’ stata pubblicata la nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che riporta la situazione epidemiologica in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.

Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi, l’Europa risulta in gran parte rosso scuro. Rimangono parti in rosso in Spagna, Finlandia, Svezia, Estonia, Lettonia, Bulgaria e Islanda mentre le uniche zone in arancione/giallo sono solo in Italia (Sardegna, Puglia e Molise) e Romania.