Dai misteriosi segnali dallo Spazio ai rapimenti: cosa abbiamo scoperto sugli alieni nel 2021

Il 2021 ha offerto ai cacciatori di alieni molti misteri su cui riflettere, ma ha anche dato delle risposte: da un attesissimo rapporto del Pentagono sugli avvistamenti militari di UFO, a nuove scoperte sugli esopianeti abitabili, alla verità su un cosiddetto “segnale alieno” dalla stella vicina più vicina al Sole, ecco cosa abbiamo imparato sugli alieni (e su dove cercarli) nel 2021.

Il report del Pentagono

A Giugno il Pentagono ha pubblicato un rapporto molto atteso che descriveva in dettaglio 144 incontri UFO tra il 2004 e il 2021. Il report aveva lo scopo di valutare “la minaccia rappresentata da fenomeni aerei non identificati (UAP)” e ha confermato ufficialmente diversi avvistamenti UFO.

Da un lato, la breve valutazione di 9 pagine ha confermato che “la maggior parte degli UAP riportati probabilmente rappresentano oggetti fisici“, che vanno da uccelli e palloncini ad apparecchiature di sorveglianza straniere e progetti del governo degli Stati Uniti top-secret. Tuttavia, chiunque sperava in un riconoscimento dell’intelligenza extraterrestre è rimasto deluso: il report non è riuscito a collegare direttamente nessuno dei 144 incontri all’attività aliena.

L’energia dai buchi neri

Mentre i cacciatori di alieni si soffermano principalmente sulla ricerca di pianeti abitabili oltre il nostro sistema solare, uno studio pubblicato a Luglio su Monthly Notice of the Royal Astronomical Society ha avvertito che gli scienziati non dovrebbero trascurare gli oggetti più estremi della natura: i buchi neri.

Dato che i buchi neri possono irradiare fino a 100mila volte più energia di una stella come il nostro Sole, possono diventare bersagli allettanti per le civiltà aliene e per le loro imprese interstellari, hanno spiegato gli autori dello studio. Per fare ciò, gli alieni potrebbero utilizzare strutture ad alta tecnologia chiamate sfere di Dyson (globi giganti proposti per la prima volta negli anni ’60) per rubare energia dal disco di materia incandescente intorno all’orizzonte degli eventi di un buco nero, per poi irradiare quell’energia verso l’esterno nello Spazio. Quell’energia ri-irradiata creerebbe una distinta lunghezza d’onda che gli astronomi potrebbero rilevare dalla Terra, hanno suggerito gli autori. I ricercatori stanno attualmente sviluppando algoritmi per cercare tra i dati esistenti le firme rivelatrici.

Come potrebbero essere i pianeti alieni

In genere, la ricerca di vita aliena inizia con la ricerca di pianeti simili alla Terra, ma potrebbe esserci un’altra classe di mondi alieni altrettanto favorevole alla vita: lo sostiene una ricerca pubblicata sull’Astrophysical Journal ad Agosto.

I pianeti “hycean“, che sono fino a 2,5 volte più grandi della Terra, con enormi oceani di acqua liquida sotto atmosfere ricche di idrogeno, potrebbero essere ideali per ospitare la vita microbica simile agli “estremofili” che prosperano in alcuni degli ambienti più ostili della Terra (come le bocche idrotermali), hanno spiegato gli autori. Non solo questi pianeti sono abbondanti nella Via Lattea, ma sono anche incredibilmente diversi tra loro: alcuni orbitano molto vicino alla stella che li ospita, altri orbitano molto lontano. Entrambi potrebbero potenzialmente ospitare vita microscopica, hanno affermato gli autori, il che significa che potrebbe esserci una strada completamente nuova di esplorazione per i cacciatori di pianeti alieni.

La vita su Encelado

Il metano che fuoriesce da Encelado, la sesta luna più grande di Saturno, potrebbe essere un segnale di vita aliena nel mare sotterraneo della luna, secondo uno studio pubblicato a Giugno.

Nel 2005, l’orbiter Cassini della NASA ha scoperto geyser che lanciavano nello Spazio particelle di ghiaccio d’acqua dalle fratture vicino al polo sud di Encelado. Si pensa che quel materiale provenga da un enorme oceano di acqua liquida sotto il guscio ghiacciato del satellite, ma l’orbiter non ha trovato solo acqua: nei geyser sono stati rilevati anche numerosi altri composti, tra cui il diidrogeno (H2) e una varietà di composti organici contenenti carbonio, incluso il metano (CH4).

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno realizzato una serie di modelli per stabilire se quei composti potessero essere la prova di microbi che “mangiano” diidrogeno e producono metano come rifiuto. Il team ha scoperto che i microbi che producono il metano potrebbero effettivamente contribuire ai geyser gassosi del pianeta, il che significa che non possiamo escludere la presenza di vita sulla luna ghiacciata.

I mondi alieni testimoni della vita sulla Terra

Mentre gli sforzi umani per trovare civiltà aliene tra le stelle sono iniziati solo nel secolo scorso o giù di lì, più di 1.700 civiltà aliene potrebbero averci osservati per migliaia di anni.

Secondo uno studio pubblicato a Giugno su Nature, 1.715 sistemi stellari vicini hanno avuto un angolo di visione perfetto della Terra negli ultimi 5mila anni e più di 1.400 di loro hanno ancora una buona visione oggi.

Tutte queste stelle si trovano a circa 300 anni luce dal nostro pianeta e 75 di queste orbitano a meno di 100 anni luce di distanza. Dato che gli esseri umani trasmettono segnali radio da circa 100 anni, “le nostre onde radio potrebbero avere raggiunto” ognuno di quei 75 sistemi stellari, ha spiegato a Live Science l’autrice principale dello studio Lisa Kaltenegger, professoressa associata di astronomia e direttrice del Carl Sagan Institute della Cornell University. Se poi qualche ipotetica civiltà che vive in quei sistemi stellari voglia o meno comunicare con noi, è un’altra questione.

Come comunicare con gli alieni

Se gli alieni ci osservano da relativamente vicino, qual è il modo migliore per dire loro dove viviamo? La redattrice di Live Science Joanna Thompson ha indagato sulla questione, scoprendo che nessun metodo è impeccabile.

Da un lato, le onde radio sono un modo allettante per comunicare con gli extraterrestri perché questi segnali si inseriscono in un comodo spazio nello spettro elettromagnetico, una frequenza tra 1420 e 1720 megahertz che è relativamente priva di rumore di fondo cosmico.

D’altra parte, le onde radio si allargano mentre viaggiano, il che significa che qualsiasi messaggio che inviamo diventerà più “diluito” man mano che si allontana dalla Terra. La luce laser non ha questo problema, ma tali segnali richiedono un’incredibile precisione ed è improbabile che raggiungano osservatori alieni, a meno che non riusciamo a indirizzare il nostro messaggio direttamente al loro sistema stellare. Entrambi i metodi hanno i loro vantaggi e nessuno dei due è perfetto.

La nostra tecnologia potrebbe essere un ostacolo

Il 29 Aprile 2019 gli astronomi hanno rilevato un segnale che ha raggiunto la Terra, a quanto pare, da Proxima Centauri, il sistema stellare più vicino al nostro Sole e sede di almeno un pianeta potenzialmente abitabile. Poiché il segnale era limitato ad una stretta banda di onde radio che raramente vengono prodotte da aerei o satelliti umani, i ricercatori lo hanno interpretato come un possibile indicatore di tecnologia aliena.

Il segnale, però, non si è più ripetuto e uno studio pubblicato questo Ottobre sulla rivista Nature Astronomy ha spiegato perché: proveniva in realtà da un computer malfunzionante o da un dispositivo cellulare situato vicino al telescopio che lo ha rilevato.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno esaminato nuovamente i dati del 2019 e hanno trovato diversi segnali simili che sembravano mancare di componenti della cosiddetta trasmissione aliena: insieme, questi segnali si adattavano a una gamma di frequenze “coerenti con le comuni frequenze dell’oscillatore di clock utilizzate nell’elettronica digitale,” hanno spiegato i ricercatori. In altre parole, questo messaggio alieno sembra essere stato un computer umano impazzito, ma averlo studiato e identificato ha offerto agli scienziati un’esperienza preziosa nel contesto della separazione e distinzione dei segnali reali dello Spazio profondo dal rumore terrestre.

I rapimenti alieni potrebbero essere sogni lucidi

I sogni lucidi, in cui le persone sono parzialmente consapevoli e possono controllare le proprie azioni durante il sonno, potrebbero spiegare le cosiddette storie di rapimenti alieni: lo ha suggerito uno studio pubblicato a Luglio.

Le prime testimonianze di tali rapimenti risalgono al XIX secolo: le circostanze spesso sembrano oniriche e scatenano sentimenti di terrore e paralisi.

È noto che alcuni stati onirici producono tali sentimenti, quindi i ricercatori russi si sono chiesti se gli esperimenti sui sogni potessero fornire indizi su presunte esperienze extraterrestri.

Gli scienziati hanno chiesto a 152 sognatori lucidi di sognare incontri con alieni o UFO e hanno scoperto che un certo numero di persone ha riportato sogni che assomigliavano a descrizioni reali di presunti rapimenti alieni. Di coloro che hanno descritto i propri incontri onirici come “realistici”, il 24% ha anche sperimentato paralisi del sonno e intensa paura. Tali emozioni spesso accompagnano i resoconti di presunti rapimenti alieni e, sebbene gli individui che descrivono di essere stati rapiti dagli alieni possano davvero credere che ciò che hanno vissuto fosse reale, queste persone probabilmente stavano vivendo un incontro extraterrestre durante un sogno lucido, hanno affermato gli autori dello studio.