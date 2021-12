Countdown per il lancio natalizio del telescopio James Webb: perché il meteo è una variabile fondamentale

MeteoWeb

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito da ESA e NASA, la situazione meteo su Kourou sarebbe incerta e per tale motivo il lancio del James Webb Space Telescope è stato posticipato nuovamente, dal 24 al 25 Dicembre.

“Per quanto ci si possa preparare a un lancio spaziale considerando ogni possibile imprevisto, vi è sempre una variabile indipendente che determina la possibilità di procedere davvero, con il lancio: il meteo,” spiega la ricercatrice Valentina Guglielmo su Media INAF.

Come mai per un razzo che viene lanciato dalla Terra e può raggiungere L2, il punto lagrangiano secondo, in un viaggio lungo 1,5 milioni di km, ci si si preoccupa di un po’ di nuvole o di un temporale?

“Sono 14 le situazioni meteorologiche attentamente monitorate e valutate prima di un lancio (immagine in basso, a titolo esemplificativo, riferita non a un Ariane 5, come quello sul quale viaggerà Jwst, ma a un Falcon 9 Crew Dragon di SpaceX, che presenta qualche vincolo in più legato al rientro della capsula, assente nel caso di Jwst): la violazione di una qualsiasi di esse causa il rinvio del lancio a un giorno (all’interno della finestra di lancio disponibile) con tempo migliore. Il maltempo è la prima causa di ritardi nei lanci spaziali, e il 30 per cento di questi ritardi è dovuto al rischio di fulmini. Se un veicolo di lancio fosse colpito da un fulmine, infatti, il rischio concreto sarebbe quello di cortocircuito elettrico, che con ogni probabilità comprometterebbe il sistema di guida del veicolo stesso portando il razzo fuori controllo. Il rischio finale, da evitare a ogni costo, è quello che esso cada su regioni abitate della Terra“.

Anche quando non ci sono tuoni, pioggia o temporali, prosegue l’astrofisica INAF, “il rischio di fulmini persiste: si tratta però di un tipo di fulmine diverso da quello di cui si preoccupano i meteorologi. Un veicolo di lancio che sale attraverso le nuvole, infatti, può innescare un fulmine a campi elettrici più bassi di quelli richiesti per i fulmini naturali. Questo perché esso agisce come conduttore nell’aria abbassando la soglia richiesta dalla fisica per innescare un lampo. Si tratta di un cosiddetto “fulmine autoindotto” e fu sperimentato, ad esempio, nel 1969 quando l’Apollo 12 si lanciò attraverso nuvole che producevano un debole campo elettrico. Il veicolo spaziale, in quel caso, innescò due fulmini, e nessuno di questi era naturale. Adeguati sistemi di backup fortunatamente permisero al volo di procedere senza disastri, ma dopo quella missione l’attenzione al problema dei fulmini naturali e innescati fu decisamente maggiore“.

Un’altra questione, ha ricordato l’ESA in un tweet, “è quella del vento. Una leggera brezza al momento del lancio va bene, ma se la velocità del vento supera i 48 km/h circa a un’altezza di circa 50 metri dal suolo, siamo già oltre il limite concesso per lanciare in sicurezza. In altre parole, nessun lancio fino a quando il vento non diminuisce, perché venti a queste velocità e superiori potrebbero spingere il razzo fuori rotta“.