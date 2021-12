Covid, addio anche al vaccino Johnson & Johnson? Negli USA si consiglia di preferire Pfizer e Moderna

MeteoWeb

Un gruppo di esperti dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitensi ha votato per raccomandare di preferire vaccini Covid diversi da quelli di Johnson & Johnson, citando prove crescenti che i sieri in questione innescano un raro disturbo da coaguli di sangue ora collegato a dozzine di casi e almeno nove morti nell’ultimo anno.

Alcuni membri del comitato hanno espresso la speranza che si possano fare eccezioni nei casi in cui le persone non abbiano accesso alle iniezioni più popolari di Moderna o Pfizer-BioNTech, o desiderano il vaccino di Johnson & Johnson nonostante siano informate su un rischio elevato di un raro ma potenzialmente grave effetto collaterale. Il voto della giuria scoraggia efficacemente i fornitori di vaccini e gli adulti dall’usare il vaccino di Johnson & Johnson. I dati presentati giovedì al comitato hanno indicato che c’era un rischio più elevato per la condizione di coagulazione del sangue rispetto a quanto era stato segnalato in precedenza al panel.

La raccomandazione, che il CDC deve ancora decidere se accettare, è l’ultima battuta d’arresto per un vaccino che è in gran parte caduto in disgrazia negli Stati Uniti. Il vaccino dell’azienda ha perso la sua promessa iniziale come formato tradizionale, unico e facile da distribuire in comunità più isolate o rurali, e tra le persone ombrose nel ricevere due dosi.

Circa 16 milioni di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson come immunizzazione primaria, rispetto ai 73 milioni completamente immunizzati con il vaccino di Moderna e ai 114 milioni con i vaccini Pfizer-BioNTech. Tra gli americani che hanno ricevuto un richiamo, solo l’1,5% ha scelto Johnson & Johnson.

All’inizio di questa settimana, la Food and Drug Administration ha pubblicato una guida aggiornata sui rischi del disturbo della coagulazione del sangue legato al vaccino di Johnson & Johnson, ma ha ribadito che i benefici superano i suoi rischi. La raccomandazione del panel arriva nel bel mezzo di un’ondata di casi di virus guidata dalla variante del coronavirus Delta e da Omicron, l’ultima versione che è già diventata dominante in alcuni paesi e si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti.

Diversi esperimenti di laboratorio suggeriscono che una singola dose di iniezione di Johnson & Johnson può offrire poca difesa contro l’infezione da Omicron. La società ha dichiarato alla fine del mese scorso che stava testando campioni di sangue dai partecipanti agli studi clinici che hanno ricevuto il suo vaccino come richiamo per vedere come se la cavano i loro anticorpi indotti dal vaccino contro Omicron.

Alla riunione di giovedì del Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione, i funzionari del CDC sono entrati nei dettagli sulla sindrome correlata alla coagulazione identificata in 54 persone negli Stati Uniti che hanno ricevuto l’iniezione prima della fine di agosto. Nel complesso, il tasso della condizione è stato di 3,8 casi per milione di persone a cui è stato somministrato il vaccino. Questo è più alto di quanto si pensasse in precedenza. Un aumento del rischio per la condizione è stato collegato al vaccino Johnson & Johnson e al vaccino di AstraZeneca, che non è autorizzato negli Stati Uniti. Non è stato collegato ai vaccini di Moderna o Pfizer.