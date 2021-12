Covid, rapporto del Robert Koch Institute: “6.788 casi di Omicron, sintomi lievissimi. Tasso di letalità dello 0,05%”

MeteoWeb

Nel rapporto settimanale sul Covid in Germania, pubblicato oggi dal Robert Koch Institute, sono riportate anche alcune informazioni sulla nuova variante Omicron, che sta determinando una rapidissima impennata di contagi in Europa, Italia compresa. “Sono state fornite informazioni sui sintomi per 6.788 casi; per lo più non sono stati riportati sintomi o solo sintomi lievi. I sintomi più comuni menzionati erano naso che cola (54%), tosse (57%) e mal di gola (39%)”, si legge nel rapporto.

Il rapporto segnala che 124 pazienti (1,83%) sono stati ricoverati e 4 persone (0,05%) sono morte. Questi dati, dunque, sembrano essere incoraggianti circa una minor pericolosità della variante Omicron. 186 pazienti (2,74%) non erano vaccinati, 4.020 (59,22%) erano completamente vaccinati, di questi 1.137 (16,75%) aveva ricevuto la vaccinazione booster.

“Sulla base dei dati trasmessi, sono state determinate 148 reinfezioni tra tutte le infezioni trasmesse da Omicron; nessuna malattia pregressa è stata segnalata per nessuna delle persone colpite da reinfezione”, si legge nel rapporto.