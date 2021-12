Covid, Costa: “il vaccino per la fascia 0-5 anni potrebbe arrivare entro fine marzo”

MeteoWeb

“Confidiamo che già entro fine marzo prossimo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli. Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia“: è quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto in diretta alla trasmissione UnoMattina, su RaiUno.

Negli ultimi giorni, ha proseguito Costa, “c’è stato un incremento anche nella somministrazione delle prime dosi. Confidiamo che giorno dopo giorno lo zoccolo duro dei non vaccinati si riduca, credo che il sentimento di paura giorno dopo giorno si possa vincere con la politica che rinnova la fiducia nella scienza“.