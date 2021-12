Covid e variante Omicron: 9 Paesi nella Lista Rossa di Israele, anche USA e Italia

MeteoWeb

Scatta a mezzanotte il divieto per i cittadini israeliani di recarsi in 9 Paesi, inseriti nella “Lista Rossa” di quelli a rischio per l’alto numero di casi, variante Omicron compresa.

Il Parlamento ha approvato la nuova disposizione che era stata già varata nei giorni scorsi dal governo di Naftali Bennett su indicazione del Comitato di lotta alla pandemia.

I Paesi sono USA, Italia, Belgio, Germania, Ungheria, Marocco Portogallo, Canada, Svizzera e Turchia. E’ proibito per gli israeliani viaggiare da e per questi Stati, salvo permesso rilasciato da uno speciale Comitato che esamina ogni singolo caso.

Per gli israeliani che si trovano attualmente in questi Paesi e intendono tornare è prevista una quarantena di almeno 7 giorni, anche se vaccinati.

Israele ha già chiuso in precedenza le frontiere a tutti gli stranieri.

Per il secondo giorno consecutivo, il Paese ha superato i mille casi: oggi si è a quota 1.306 con un tasso di positività dell’1,27%.