Covid, oggi in Francia 208 mila nuovi casi positivi: “non è più un’ondata, è uno tsunami”. Boom di ricoveri

Nelle ultime 24 ore la Francia ha registrato circa 208 mila nuovi casi di Covid: lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Véran, nel corso di un’audizione all’Assemblea Nazionale, anticipando la diffusione dei dati quotidiani. “Con Omicron non è più un’ondata ma uno tsunami“, ha affermato Véran davanti ai deputati presentando il disegno di legge del governo per trasformare il pass sanitario in pass vaccinale, sul modello del super green pass italiano. E’ la prima volta un Paese europeo supera la soglia di 200 mila contagi al giorno. Il precedente record era stato registrato ieri sempre in Francia con 179.807 nuovi casi. Secondo stime riportate da Le Figaro, inoltre, si ritiene che siano almeno un milione le persone attualmente infette. Il ministro ha inoltre indicato che circa il 10% dei francesi sono ora casi di contatto di una persona risultata positiva. In Francia è enorme il numero dei ricoverati rispetto a Italia, Spagna e Regno Unito: 18.000 persone positive si trovano nei reparti ordinari, quasi il doppio rispetto all’Italia, e addirittura 3.500 in terapia intensiva, il triplo rispetto a quelli del nostro Paese.