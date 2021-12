Covid, Giannelli (ANP): “Green Pass per gli studenti poco praticabile, meglio puntare sulla vaccinazione”

MeteoWeb

Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi, è intervenuto nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta dal fondatore dell’UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

In merito al Green Pass per gli studenti, Giannelli ha affermato: “Non lo ritengo molto praticabile perché i controlli sarebbero molto difficoltosi. Un conto è controllare 100 persone che entrano nella scuola, altro conto è controllarne mille. Ma soprattutto avremmo un problema anche per quanto riguarda l’effettuazione di tamponi. Già ci sono code in tutte le farmacie, immaginate quello che potrebbe accadere se mettessimo nel calderone anche 8 milioni di studenti. Io penso che si debba puntare sulla vaccinazione, non tanto instaurando un obbligo, ma facendo un’opportuna campagna mediatica per convincere anche le famiglie che hanno dei dubbi. E nel frattempo utilizziamo le mascherine ffp2“.