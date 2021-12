Covid, il CEO Moderna: “i vaccini faticheranno contro Omicron”

MeteoWeb

Il CEO di Moderna, Stephane Bancel, prevede un “calo sostanziale” dell’efficacia dei vaccini anti-Covid contro la variante Omicron, mentre serviranno mesi per sviluppare nuovi farmaci specifici: “Penso che in nessun modo l’efficacia possa essere la stessa che abbiamo avuto con la Delta,” ha affermato Bancel in un’intervista al Financial Times. Per Bancel è prevedibile “un calo sostanziale” dell’efficacia dei vecchi vaccini: “Non so dire di quanto perché dobbiamo aspettare i dati. Ma tutti gli scienziati con cui ho parlato dicono che ‘non sara’ buono’“.

Bancel ha spiegato che l’elevato numero di mutazioni di Omicron sulla proteina spike, che il virus utilizza per infettare le cellule umane, e la rapida diffusione della variante in Sudafrica, suggeriscono che i vaccini attuali potrebbero essere modificati il prossimo anno. Bancel ha anche sottolineato che la preoccupazione degli scienziati deriva dal fatto che 32 delle 50 mutazioni della nuova variante sono sulla proteina spike, su cui si concentrano gli attuali vaccini per rafforzare il sistema immunitario. Finora gran parte degli esperti, ha aggiunto Bancel, pensava che una variante così altamente mutata non sarebbe emersa per altri uno o due anni.