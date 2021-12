Covid, il governatore della Florida: “i lockdown sono stati un fallimento e non li faremo mai più, ripetere gli stessi errori sarebbe pazzia” [VIDEO]

MeteoWeb

“In Florida non permetteremo a nessuna isteria pilotata dai media di fare nulla che violi le libertà individuali delle persone in relazione a qualsiasi tipo di variante Covid“. E’ quanto dichiarato da Ron DeSantis, governatore della Florida, che ha deciso di non seguire le direttive governative contro il Covid. “Quando ho visto Fauci ieri in Tv dire che non poteva escludere nuovi lockdown e poi anche oggi il presidente Biden che non lo ha escluso” ho deciso che “in Florida non permetteremo che vi mettano in lockdown. Non lasceremo che vi tolgano il lavoro, che danneggino le vostre imprese, non lasceremo che chiudano le vostre scuole. Il significato di pazzia è fare la stessa cosa più e più volte e aspettarsi un risultato differente. Le chiusure non hanno mai fermato il Covid”, sostiene DeSantis, ed effettivamente è un dato di fatto.

Poi, in merito alle varianti, il governatore californiano precisa che “di qualsiasi variante si tratti, il fatto che ne identifichi una in Sud Africa non significa che non sia già presente in ogni angolo del pianeta”. “Basta con le politiche distruttive e disastrose come i lockdown“, chiosa DeSantis.

Ecco il VIDEO con le dichiarazioni complete del governatore della Florida: