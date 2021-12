Covid: in Israele è arrivato il primo carico di pillole Paxlovid – FOTO & VIDEO

MeteoWeb

La prima spedizione di medicinali Pfizer per il Covid-19 atterra stasera in Israele, dopo le trattative guidate dal Primo Ministro Naftali Bennet: “Questa è una linea importante, grazie alla nostra azione rapida, i farmaci sono arrivati ​​rapidamente in Israele e ci aiuteranno a superare il picco dell’ondata di Omicron che si avvicina“. La prima spedizione di Paxlovid, la pillola prodotta da Pfizer per curare le infezioni da Covid-19, è dunque atterrata in Israele, come riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel“.

Israele è uno dei primi Paesi al mondo a ricevere il farmaco, i cui test di laboratorio hanno dimostrato essere molto efficace contro la variante Omicron. Bennett ha definito l’arrivo delle pillole “un’importante aggiunta alla nostra cassetta degli attrezzi nella lotta alla pandemia“. La prima spedizione contiene diverse decine di migliaia di pillole. Secondo alcune indiscrezioni stampa, il farmaco costerebbe al governo israeliano circa 530 dollari per paziente, anche se non è ancora chiaro quale sarà il prezzo per i clienti.