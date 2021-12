Covid, Israele non fermerà la quarta ondata: “basta lockdown, Omicron verrà sconfitta solo con il contagio di massa”

MeteoWeb

Israele non ha intenzione di fermare l’ondata di contagi provocata dalla variante Omicron che ha investito il Paese. Alcuni esperti ritengono che a sconfiggerla questa volta sarà un’infezione diffusa.

“La quinta ondata potrebbe finire quando un gran numero di persone sarà infettato,” ha affermato il prof. Cyrille Cohen, a capo del laboratorio di immunologia presso la Bar-Ilan University. “Solo attraverso l’esposizione naturale, con la protezione dei vaccini, ritengo che questo virus possa diventare endemico“.

La prima e la seconda ondata si sono concluse quando Israele ha imposto il lockdown, bloccando la diffusione del virus ma causando gravi danni all’economia del Paese e alla salute mentale ed emotiva delle persone.

La terza ondata è terminata quando il Paese ha lanciato la sua straordinaria campagna di vaccinazione.

La quarta ondata è stata interrotta dai booster.

Non sembra esserci però una “bacchetta magica” per salvare Israele da Omicron.

“Dato che Omicron è così contagioso, i nostri sforzi per fermarne la diffusione sono probabilmente piuttosto inutili,” ha affermato il prof. Hagai Levine, presidente dell’Israeli Association of Public Health Physicians. “Non fermeremo questa ondata“. “Quello che possiamo e dovremmo tentare di fare è proteggere il più possibile i più vulnerabili“.

Cohen ha precisato che non raccomanda feste COVID o né intende consigliare alle persone di contrarre il virus. Tuttavia, ha spiegato, “abbiamo cercato di schivare il proiettile per due anni e in Israele abbiamo avuto successo in una certa misura, ma la maggior parte dell’umanità è ancora viva dopo aver contratto il COVID“.

Una nuova ricerca – riporta il Jerusalem Post – ha mostrato che le persone vaccinate che contraggono il virus (le infezioni breakthrough) sviluppano un’immunità “super” o “ibrida”, il che significa che producono livelli molto elevati di anticorpi in grado di neutralizzare diversi ceppi di COVID-19 e altri virus. È anche improbabile che sviluppino una malattia grave.

Il Ministero della Salute ha riferito martedì che ci sono 2 persone in condizioni gravi e critiche con variante Omicron in Israele e che nessuno dei due è stato vaccinato.

La ricerca medica sta iniziando anche a dimostrare che Omicron causa anche infezioni meno gravi in ​​generale: ciò significa che, delle oltre 80 persone ricoverate in ospedale con una malattia grave, solo 2 hanno la variante fino ad oggi.

Inoltre, uno studio pubblicato su MedRxiv ha scoperto che le persone infettate da Omicron sono protette anche da Delta.

“Il gran numero di persone infette da Omicron previsto in Israele e nel mondo potrebbe aumentare significativamente il livello di immunità dell’intera popolazione e aiutare a sradicare la variante Delta e almeno alcune delle altre,” ha twittato il prof. Eran Segal, biologo computazionale del Weizmann Institute of Science di Rehovot, commentando lo studio.

Levine ha affermato che se i risultati dello studio si riveleranno corretti, “forse Omicron segnerà una transizione epidemiologica allo stadio endemico del virus“.

In che modo l’infezione di massa potrebbe fermare il COVID? La questione è fondata sul numero di riproduzione o “R”.

Ipotizziamo che l’influenza arrivi in una comunità dove le persone non sono immuni: una persona si ammalerà e infetterà 3 persone. Ognuna di queste persone infetterà altre 3 persone e il virus si diffonderà.

La volta successiva, quando quella stessa persona avrà l’influenza, il suo corpo la combatterà più velocemente e questa volta infetterà solo una persona. Successivamente, l’individuo non infetterà altri e per la maggior parte la malattia smetterà di diffondersi.

“Il virus non ha abbastanza ospiti per proliferare all’interno della popolazione,” ha spiegato Cohen. “È più o meno un’immunità di gregge“.

Levine ha affermato che Israele dovrebbe smettere di pensare a ondate e iniziare a pensare invece a rafforzare l’immunità e la resilienza della comunità contro il virus, investendo in misure di salute pubblica e incoraggiando la vaccinazione.

“Dobbiamo evitare misure globali. Non dovremmo chiudere le scuole. Non dovremmo fare lockdown. Non dovremmo chiudere gli aeroporti,” ha sottolineato. “Dovremmo avere misure proporzionate“.