Covid, la FDA autorizza la pillola Pfizer negli USA: 250mila cicli di trattamento già a gennaio

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha salutato positivamente l’approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) della pillola anti-Covid sviluppata da Pfizer. “Abbiamo ricevuto buone notizie oggi nella nostra lotta contro il COVID-19. La FDA ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza della pillola antivirale Pfizer, una nuova promettente opzione di trattamento che ridurrà significativamente il ricovero e la morte mentre combattiamo la variante Omicron più trasmissibile”, afferma Biden, sottolineando come “anche di fronte a Omicron” e alla sua maggiore trasmissibilità, “l’America è più pronta che mai per combattere il virus”.

Il presidente fa sapere che 250mila cicli di trattamento saranno disponibili già a gennaio e lascia la porta aperta all’utilizzo del Defense Production Act, ovvero i poteri di guerra, per aumentare la distribuzione “se giustificato“.

La pillola viene autorizzata in casi di sintomatologia lieve o moderata, e può essere somministrata in pazienti che siano risultati positivi, e le cui condizioni cliniche si considerano ad “alto rischio” di dover ricorrere a un ricovero ospedaliero o di morte. Il farmaco, che si potrà comprare solo con ricetta medica, dovrà essere assunto entro cinque giorni dalla scoperta dei sintomi, una volta accertato il contagio. L’auspicio delle autorità Usa è che l’introduzione di un trattamento che si può effettuare in casa possa alleggerire la pressione sugli ospedali, oggi aggravata dalla rapida diffusione della variante Omicron.