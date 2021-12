Covid, le prime indiscrezioni sulla nuova stretta: verso riduzione Green Pass da 9 a 6 mesi, obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia

MeteoWeb

Dovrebbe essere convocato per le 17 di oggi il Consiglio dei Ministri che dovrà esaminare, tra le altre cose, il decreto con le nuove misure anti-Covid.

In corso a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Le nuove misure dovrebbero prevedere l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia: sarebbe questo l’orientamento emerso dalla cabina di regia.

Si fa strada anche l’ipotesi di una riduzione della durata del Green Pass da 9 a 6 mesi e l’anticipo della terza dose di richiamo a 4 mesi dopo l’esame e l’eventuale via libera dell’AIFA.

Aperto il dibattito sulla necessità di prevedere i tamponi anche per i vaccinati (magari per chi ha fatto solo due dosi) e sulla possibilità di imporre le mascherine Ffp2 in alcuni ambienti chiusi.