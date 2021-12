Covid: neozelandese si fa inoculare 10 dosi di vaccino in un giorno

MeteoWeb

Un neozelandese si è fatto inoculare 10 dosi di vaccino anti-Covid in un giorno assumendo, dietro compenso, l’identità di altre persone che volevano evitare le restrizioni per i non vaccinati senza ricevere il siero: lo riporta il sito web Stuff.

Il raggiro è possibile nel Paese perché i centri vaccinali neozelandesi non chiedono i documenti a chi si presenta per ricevere il vaccino, ma si limitano a chiedere un’autodichiarazione.

Il Ministero della Salute ha aperto un’inchiesta, assicurando di prendere il caso “estremamente sul serio“.

La portavoce del ministero, Astrid Koornneef, si è detta “molto preoccupata” e ha avvertito che “assumere l’identità di un’altra persona e ricevere un trattamento medico è pericoloso“. “Ciò mette a rischio la persona che riceve un vaccino sotto un’identità fasulla e la persona i cui dati sanitari mostreranno che è stata immunizzata quando non lo è“.

Non è noto quali siano gli effetti di dosi così massicce del vaccino, assunte contemporaneamente.

Helen Petousis-Harris, dell’università di Auckland, ha spiegato a Stuff che molto probabilmente l’uomo si sentirà male per uno o due giorni a causa della risposta immunitaria alle dieci dosi.