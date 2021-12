Covid, Oms: “non si esce dalla pandemia a colpi di booster, vaccinare i Paesi più poveri”

MeteoWeb

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mette in guardia sull’illusione che si possa uscire dalla pandemia da covid-19 a colpi di dosi di richiamo del vaccino. “Nessun Paese potrà uscire dalla pandemia a colpi di dosi di richiamo (del vaccino ndr), e i booster non vanno visti come un lasciapassare per i festeggiamenti in programma”, ha riferito Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Oltre 3,3 milioni di persone hanno perso la vita a causa del Covid quest’anno”: si tratta di un numero di decessi più alto di quelli complessivi per Hiv, malaria e tubercolosi nel 2020, ha sottolineato Ghebreyesus, in uno degli ultimi aggiornamenti di questa settimana dell’Oms.