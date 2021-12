Covid, per entrare in Danimarca sarà necessario esibire test negativo anche se vaccinati

MeteoWeb

Per entrare in Danimarca sarà necessario esibire un test covid negativo, anche se si è vaccinati. La misura, annunciata dal ministro della Salute Magnus Heunicke, dovrà ora essere approvata dal parlamento prima di entrare in vigore. Il green pass, richiesto attualmente nei luoghi pubblici, dovrà essere esibito anche per accedere alle palestre. La Danimarca si trova nel pieno di una forte ondata di covid dovuta all’ampia diffusione della variante Omicron. Ieri è stato raggiunto un record assoluto di 13.558 contagi giornalieri in questo paese di 5,8 milioni di abitanti. Il governo ha decido così di aumentare il numero dei test disponibili e deciso di anticipare a quattro mesi e mezzo dalla seconda dose la somministrazione del booster.