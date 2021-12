Covid, rapporto del Regno Unito: “livelli di anticorpi più bassi nei contagiati vaccinati”. E Israele frena sulla quarta dose

MeteoWeb

Nel rapporto del Regno Unito sulla sorveglianza dei vaccini anti-Covid nel Paese, relativo alla settimana 42, viene valutato, tra le altre cose, l’impatto dei vaccini sulla percentuale di popolazione con anticorpi al Covid. I risultati presentati si basano sull’analisi di campioni con test anticorpale Roche N (nucleoproteina) e S (spike). I test della nucleoproteina (Roche N) rilevano solo gli anticorpi post-infezione, mentre i test spike (Roche S) rilevano sia gli anticorpi post-infezione che gli anticorpi indotti dal vaccino. Pertanto, i cambiamenti nella sieropositività per il test Roche N riflettono l’effetto dell’infezione naturale. Gli aumenti della sieropositività misurata dall’anticorpo S riflettono sia l’infezione che la vaccinazione.

Nel rapporto (pagina 23), è riportato che “di recente sono stati osservati piccoli aumenti della sieropositività per N in tutti i gruppi di età rispetto al precedente periodo di 12 settimane. Aumenti dei tassi complessivi di casi di COVID-19 in Inghilterra sono stati osservati in tutte le fasce d’età e regioni nella settimana 40. La sieropositività per S nei donatori di sangue si è stabilizzata ed è ora superiore al 96% in tutti i gruppi di età. È probabile che le stime di sieropositività per l’anticorpo S nei donatori di sangue siano più alte di quanto ci si aspetterebbe nella popolazione generale e questo probabilmente riflette il fatto che i donatori hanno maggiori probabilità di essere vaccinati. Le stime di sieropositività per l’anticorpo N sottostimeranno la proporzione della popolazione precedentemente infettata a causa di (i) i donatori di sangue hanno potenzialmente meno probabilità di essere esposti all’infezione naturale rispetto agli individui di pari età nella popolazione generale (ii) diminuzione della risposta anticorpale N nel tempo e (iii) recenti osservazioni dai dati di sorveglianza della UK Health Security Agency (UKHSA) secondo cui i livelli di anticorpi N sembrano essere più bassi negli individui che acquisiscono l’infezione dopo 2 dosi di vaccinazione. La vaccinazione ha fornito un contributo importante agli aumenti complessivi di S osservati dall’inizio del programma di vaccinazione”.

Israele frena sulla quarta dose

Inoltre, un ospedale israeliano ha iniziato uno studio per testare la sicurezza e l’efficacia di una quarta dose di vaccino anti-Covid. Le mosse di Israele, leader nell’introdurre il primo ciclo di vaccinazioni contro il Covid e successivamente nella somministrazione di vaccinazioni di richiamo, vengono seguite da vicino mentre i governi di tutto il mondo lottano per affrontare la variante Omicron in rapida diffusione, che sta guidando un numero record di nuove infezioni in alcune zone degli Stati Uniti, in Europa e in altri luoghi. I funzionari dello Sheba Medical Center, vicino a Tel Aviv, hanno affermato che il loro studio è il primo del suo genere al mondo e prevede la somministrazione di un’iniezione aggiuntiva a 150 operatori sanitari che avevano ricevuto una terza dose del vaccino Pfizer-BioNTech almeno quattro mesi fa.

Un gruppo di esperti medici che consiglia il governo israeliano ha raccomandato la scorsa settimana una quarta dose per gli over 60, per le persone con un’immunità più debole e per gli operatori sanitari. La proposta è in attesa di approvazione formale da parte del Ministero della Salute, ma sono stati sollevati dubbi sul fatto che la raccomandazione fosse prematura, data la mancanza di dati sugli effetti di una quarta dose.

La maggior parte del comitato consultivo ha sostenuto che i potenziali benefici di una quarta dose superano qualsiasi rischio e che non c’è tempo da perdere nel prendere decisioni per proteggere i più vulnerabili, considerate le prove di un calo dell’immunità nelle persone che sono state tra le prime a ricevere una terza dose ad agosto. Ma alcuni scienziati hanno sollevato la preoccupazione che troppe dosi potrebbero causare una sorta di affaticamento del sistema immunitario, compromettendo la capacità del corpo di combattere il virus, in particolare tra le persone anziane.

Un alto funzionario del Ministero della Salute ha affermato la scorsa settimana che il Ministero avrebbe raccolto più dati da altri Paesi, in particolare sul rischio di gravi malattie da Omicron tra le persone anziane, prima di decidere se offrire una quarta dose e a chi.

Il comitato consultivo, in ogni caso, non ha raccomandato una quarta dose per la popolazione più ampia in questa fase, ma ha consigliato di somministrare la terza dose tre mesi dopo la seconda.