Covid: un altro decesso al Policlinico di Messina, morta donna vaccinata. Il bollettino dell’Asp

In relazione ai ricoveri Covid, il bollettino di oggi dell’Asp di Messina (dati per tutta la provincia) oggi riporta un decesso al Policlinico: si tratta di una donna di Montalbano Elicona, 88 anni, vaccinata (deceduta il 22 Dicembre).

Per quanto riguarda i ricoveri, il bollettino segnala 63 ricoverati al Policlinico (di cui 13 in Rianimazione), 31 al Papardo (di cui 7 in Rianimazione), 7 all’Ospedale di Barcellona Pozzo Gotto, e 8 presso l’Irccs Piemonte, per un totale di 109 ricoverati.