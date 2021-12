Cresce l’attesa per il lancio del telescopio Webb: rinvio per maltempo al giorno di Natale

MeteoWeb

Il lancio del telescopio spaziale James Webb è stato ieri nuovamente rinviato almeno fino al giorno di Natale a causa di “condizioni meteorologiche avverse” nel sito di lancio nella Guyana francese: lo ha reso noto la NASA.

Secondo Jérôme Rives, vicepresidente di Arianespace, responsabile del lancio dell’osservatorio, tale decisione è dovuta ai venti d’alta quota nel sito di lancio del Centro spaziale di Kourou, in Guyana Francese.

La nuova data sarebbe un vero regalo di Natale per gli scienziati che aspettano da 3 decenni di vedere il decollo del più grande e potente telescopio mai sviluppato.

La finestra di lancio, a bordo di un razzo Ariane 5, è tra le 13:20 e le 13:52 ora italiana, ha precisato la NASA.

“Verrà emesso un altro bollettino meteorologico per confermare la data del 25 Dicembre,” è stato spiegato. “Il veicolo di lancio Ariane 5 e Webb sono in condizioni stabili e sicure nell’edificio dell’assemblaggio finale“.