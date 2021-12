Disastrosa alluvione in Malesia: almeno 3 vittime, “in un giorno la pioggia di un mese” [FOTO]

MeteoWeb

La Malesia sta affrontando gli effetti della peggiore alluvione degli ultimi anni: le squadre di soccorso sono impegnate per recuperare le persone intrappolate dall’acqua, dopo che piogge torrenziali hanno assediato il Paese per giorni. Molte sono rimaste bloccate in casa, molte altre nelle auto lungo le autostrade allagate.

Almeno tre persone sarebbero morte a causa dell’alluvione, e 10mila sono rimaste intrappolate dalle inondazioni durante il fine settimana.

Il primo ministro Ismail Sabri Yaakob ha affermato che le piogge hanno scaricato più acqua, sulla capitale e sullo stato circostante di Selangor, rispetto alla media mensile per questo periodo dell’anno, caratterizzato da monsoni e tempo piovoso.

La quantità di precipitazioni rilevate a Selangor sabato “di solito cade in un mese“, ha spiegato il primo ministro.

Decine di migliaia di soccorritori sono stati dispiegati a Selangor e in altre parti del Paese.