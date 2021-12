Disperso sui monti di Amatrice da ieri pomeriggio: ricerche serrate nel rietino

MeteoWeb

Sono in corso da ieri ricerche di un uomo che ha richiesto aiuto mentre era impegnato in un’escursione sul Monte Gorzano, nella zona di Amatrice, in provincia di Rieti. Alle ricerche stanno partecipando gli uomini del Corpo del Soccorso alpino e speleologico, la squadra nazionale del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce rossa italiana. Il disperso è un 57enne di Ceccano. Le ricerche, iniziate nella giornata di ieri, secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, si concentrano nell’area adiacente luogo alla frazione di Capricchia, località Sacro Cuore, possibile luogo di partenza dell’escursionista che ieri ha chiesto aiuto telefonicamente.

A lanciare l’allarme è stato il sindaco Roberto Caligiore attraverso la propria pagina Facebook: “Chiunque avesse sue notizie o lo ha incontrato in questi giorni, è pregato di contattare e riferirlo ai Carabinieri di Ceccano al seguente numero 0775 625635″.