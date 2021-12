Dispositivi di protezione individuale, è allarme rifiuti in tutto il mondo: la pandemia ha dato un colpo ‘fatale’ all’ambiente

MeteoWeb

L’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) è aumentato durante la pandemia di Covid-19, per via della loro utilità nella riduzione della trasmissione del virus. Una equipe di ricercatori guidata da Keiron P. Roberts ha analizzato quantitativamente l’emergenza di DPI e rifiuti, correlati ai 14 mesi di pandemia da Covid-19 per 11 paesi. I risultati sono stati pubblicati su Nature.

La proporzione di mascherine nei rifiuti è aumentata di oltre 80 volte a causa delle misure anti contagio. Guanti e salviette sono raddoppiati. I rifiuti di guanti sono aumentati nelle fasi iniziali della pandemia, ma sono diminuiti dopo l’introduzione delle politiche sulle mascherine, dopodiché si è verificato un aumento dei rifiuti di mascherine facciali. Le risposte alle politiche nazionali sul Covid-19 e gli annunci e le raccomandazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità sono un probabile fattore trainante delle dinamiche dei rifiuti di DPI, in particolare l’attuazione delle politiche sulle mascherine.

Secondo i ricercatori la gestione dei rifiuti dovrebbe essere incorporata nella progettazione di future politiche contro la pandemia per evitare eredità ambientali negative di DPI mal gestiti.

L’attenzione del pubblico durante la pandemia di COVID-19 si è comprensibilmente concentrata sulla salute umana, ma ora ci sono prove che la risposta della società sta portando a impatti ambientali

che durerà ben oltre la pandemia. Dal momento che l’OMS ha annunciato un’emergenza sanitaria globale il 30 gennaio 2020, c’è stato un aumento senza precedenti di domanda e utilizzo di dispositivi di protezione individuale per ridurre la trasmissione di virus. Le nazioni e le regioni hanno adottato differenti risposte politiche all’uso di misure di distanziamento sociale o fisico e all’uso di maschere o protezioni per il viso all’interno delle loro popolazioni. La maggior parte delle autorità ha chiesto restrizioni sui luoghi di lavoro entro pochi giorni dall’annuncio dell’OMS, con le linee guida nazionali sull’uso della mascherina in generale annunciato più o meno nello stesso periodo del parere dell’OMS. Però, mascherine e altri DPI si trovano sempre più spesso come rifiuti e l’uso di materiali come la plastica in questi articoli rappresenta un’importante sfida ambientale a livello globale.