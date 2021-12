Due alpinisti francesi dispersi su vulcano in Argentina, è il più alto del mondo

MeteoWeb

In corso le ricerche di due alpinisti francesi, Dimitri Pitou e Graciet Quenti, che stavano scalando lo stratovulcano Nevado Ojos del Salado (6.891 metri), nella provincia argentina di Catamarca: dopo la trasmissione di un SOS ricevuto sabato dall’Agenzia nazionale per i salvataggi (SAR) argentina non si sono più avute loro notizie.

Il Nevado Ojos del Salado, che sorge sulla Cordigliera delle Ande al confine fra Argentina e Cile, è il vulcano più alto del mondo e la 2ª montagna dell’emisfero occidentale dopo l’Aconcagua.