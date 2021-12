Paura durante la partita Roma-Spezia: un tifoso di 23 anni ha avuto un attacco cardiaco. E’ il terzo in quattro giorni

MeteoWeb

Paura questa sera durante la partita tra Roma e Spezia. In curva Sud, quando era trascorsa circa mezz’ora dall’inizio del match, un tifoso di 23 anni ha avuto un arresto cardiaco. I soccorsi, fortunatamente, sono stati immediati e il giovane è stato rianimato e portato al Policlinico Gemelli in ambulanza, dove si trova tuttora intubato e sedato.

Sono stati attimi di tensione e paura: quando il giovane è stato rianimato si è sentito qualche lieve applauso, ma da qual momento la curva è calata in un surreale e angosciante silenzio: le bandiere in curva Sud sono state tutte ritirate, come racconta il sito ufficiale della Roma, e il pubblico ha assistito alla partita in silenzio senza intonare alcun coro. Al gol di Ibanez nessuno dei tifosi presenti nel settore ha esultato. A fine partita lo speaker dello stadio Olimpico ha dedicato un pensiero al giovane: “Salutiamo Tommaso, che sta attraversando un momento difficile. Forza Tommaso“.

Si tratta del terzo in 4 giorni di un tifoso che ha accusato un malore: è successo allo stadio Massimino ieri, dove sugli spalti uno spettatore ha accusato un malore durante Catania-Palermo e la gara è stata sospesa per alcuni minuti, ed è successo giovedì nel corso della partita di Europa League disputata dalla Lazio.