“Aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare”: Elon Musk è la “Persona dell’Anno” per Time

Elon Musk è la “Persona dell’Anno” per Time.

“L’uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di ‘Watchmen’,“: la rivista americana ha definito il patron di SpaceX che ha conquistato la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell’anno.

“La copertina della Persona dell’Anno è un marcatore di influenza e pochi individui hanno avuto più influenza di Musk nella vita sulla Terra e potenzialmente anche oltre la Terra,” ha scritto Edward Felsenthal, direttore della rivista. “Nel 2021 Musk è emerso non solo come la persona più ricca del mondo, ma anche come l’esempio più ricco di una massiccia trasformazione della società“.

Time nomina una “Persona dell’Anno” dal 1927: nata come “Uomo dell’Anno”, successivamente ha riconosciuto non solo un individuo, ma anche gruppi di individui o categorie, movimenti o idee che hanno avuto la maggiore influenza nell’anno che sta per concludersi.

Lo scorso anno hanno conquistato la copertina il presidente eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris.