La nuova idea di Elon Musk: prelevare la CO2 dall’atmosfera e trasformarla in carburante per veicoli spaziali

“SpaceX sta iniziando un programma per prelevare CO2 dall’atmosfera e trasformarla in carburante per razzi. Unitevi se siete interessati. Sara’ importante anche per Marte”. Con queste parole scritte su Twitter, il visionario Elon Musk, fondatore di SpaceX, appena eletto “persona dell’anno” da Time, ha annunciato la sua idea di trasformare la CO2 in carburante per veicoli spaziali.

Musk ha più volte espresso la sua volontà di “conquistare” il Pianeta Rosso, che compare anche in questa nuova sfida, che prevede di sottrarre l’anidride carbonica dall’atmosfera per tramutarla in propellente per razzi, facendo così del bene alla Terra e allo stesso tempo alla ricerca spaziale.

Le sue parole sono state accolte da un certo scetticismo da molti dei suoi follower su Twitter. Infatti, il nuovo programma di SpaceX si baserebbe su un tipo di tecnologia – la direct air capture – che è solo alle fasi iniziali di sviluppo. Il dubbio, dunque, è che non si tratti di una strada praticabile.