Eurospin richiama uno dei suoi formaggi: contaminazione da salmonella, “non consumare”

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per un prodotto commercializzato da Eurospin. Si tratta, nello specifico, di Formaggio ovicaprino canestrato primo sale con olive, rucola e peperoncino, a marchio Pascoli Italiani. Il lotto richiamato è il n°66 33321, con data di scadenza 27-06-2022.

Nel motivo di richiamo si legge: “Presenza di salmonella riscontrata in un campione analizzato in autocontrollo (Eurospin Italia). Si precisa che il prodotto è stato commercializzato soltanto nei punti vendita di Calabria e Sicilia“. Chi avesse acquistato il prodotto in questione non deve consumare ma riconsegnare al punto vendita per il cambio o il rimborso.