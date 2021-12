Eurospin richiama uno dei suoi prodotti per allergene non dichiarato in etichetta: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per in prodotto Eurospin. Si tratta delle “Mini gallette mai e legumi” a marchio Fior di Natura. Il lotto richiamato è il n°P21110547, venduto in unità da 80 grammi. L’avviso è scattato a causa del fatto che l’alimento contiene un allergene non dichiarato in etichetta, ovvero latte.

Il lotto indicato non deve quindi essere consumato da chi è intollerante o allergico al latte, ma deve essere riconsegnato al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.