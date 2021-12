Filamenti in acciaio nella torta gelato, è allarme in Italia: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per un prodotto dolciario commercializzato da Sogegross, a marchio Q Maiuscola. Si tratta della torta gelato Sacripantina da 1300 grammi e in particolare i lotti richiamati sono i n°161123 e 021223, con date di scadenza indicate rispettivamente in 16/11/23 e 02/12/23.

Il motivo del richiamo è indicato in “possibile presenza di copri estranei: filamenti in acciaio 0.9mm di diametro e 1-7 cm di lunghezza“. I consumatori che avessero già acquistato il prodotto devono restituirlo al punto vendita per il rimborso o il cambio.