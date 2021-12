Allarme nelle Filippine per l’arrivo il Tifone Rai: landfall sull’isola di Siargao, decine di migliaia di evacuati

MeteoWeb

Il Tifone Rai ha raggiunto le Filippine: l’agenzia meteorologica del Paese asiatico ha reso noto che ha effettuato il landfall sull’isola di Siargao alle 13:30 locali, le 06:30 in Italia, con venti a 200 km/h. L’arrivo di “Rai” – nominato “Odette” nelle Filippine – ha comportato l’evacuazione di decine di migliaia di persone.

Secondo le autorità la situazione è in peggioramento e il tifone colpirà principalmente i principali centri turistici dell’arcipelago. Sarebbero circa 45mila le persone che hanno dovuto abbandonare le loro case per sfuggire alla furia del tifone.

Rai dovrebbe attraversare la regione di Visayas e le isole di Mindanao e Palawan per arrivare domani sul Mar Cinese Meridionale e dirigersi verso il Vietnam.