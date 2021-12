Formaggi e salumi contaminati richiamati dai supermercati italiani: allarme per salmonella e listeria

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato due differenti avvisi di richiamo per salami e formaggi contaminati rispettivamente da Salmonella e Listeria. In entrambi i casi, nei moduli pubblicati, si richiede a chi avesse già acquistato i prodotti di non consumare e restituire al punto vendita.

Ecco i prodotti e i lotti richiamati:

Salame a marchio Salumificio Zerbini Giovanni e Figli s.n.c., lotto n° 261021, data di scadenza 31/01/20222, venduto in unità da 420g.

Giovanni e Figli s.n.c., lotto n° 261021, data di scadenza 31/01/20222, venduto in unità da 420g. Formaggio Entremont Terroirs & Sélection, lotti n° L 21327123; L 21328124; L 21329125, date di scadenza 4, 5, 6 Gennaio 2022, venduto in unità da 300g.

Tra le avvertenze del modulo di richiamo del formaggio si legge: “Coloro che hanno già consumato i prodotti e presentano una sintomatologia tipo febbre, mal di testa, dolori muscolari, si consiglia di contattare il proprio medico di base“.