Forti nevicate in Giappone: sommerse le regioni centrali e occidentali, disagi per il traffico aereo e ferroviario [FOTO e VIDEO]

Intense nevicate stanno causando disagi nelle regioni centrali e occidentali del Giappone: particolarmente colpito il traffico aereo e ferroviario.

Circa 3.200 abitazioni sono senza corrente elettrica, secondo quanto confermato dall’operatore Kansai Electric Power.

La città di Asago, nella prefettura di Shiga, ha registrato 71 cm di neve nell’arco di 24 ore, un record mai registrato nelle statistiche della Agenzia meteorologica nazionale.

Nel corso del fine settimana sono stati segnalati 4 feriti a causa della bufera.

Il portavoce del governo nipponico, Hirokazu Matsuno, ha invitato i cittadini a essere molto prudenti, avvertendo che le nevicate proseguiranno fino a domani e che saranno ancora più forti, con accumuli nelle città di Kyoto, Nagoya, e Hiroshima, soprattutto relativamente alle aree sul Mar del Giappone.

La neve ha portato alla parziale riduzione della velocità dei treni Shinkansen della linea Tokaido tra Tokyo e Osaka. Diversi voli aerei nella regione a nord dell’Hokkaido sono stati cancellati, portando il totale a 140 a livello nazionale.

